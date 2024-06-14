Погранслужба Финляндии заявила о четырёх нарушивших границу самолётах России
Пограничная служба Финляндии утверждает, что в понедельник, 10 июня, воздушное пространство страны нарушили четыре российских военных самолёта, а не один, как сообщалось ранее. Информация об этом появилась на сайте финского ведомства.
"В ходе расследования выяснилось, что помимо одного российского самолёта, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются ещё три самолёта. Предполагается, что инцидент был совершён звеном из четырёх самолётов, включая два бомбардировщика и два истребителя", — говорится в сообщении.
В ведомстве уверяют, что российские самолёты пролетели вглубь воздушного пространства Финляндии на два с половиной километра. Расследование инцидента Хельсинки пообещал продолжить на следующей неделе.
Как уже сообщал Life.ru, 10 июня Минобороны Финляндии заявило о предполагаемом нарушении воздушного пространства российским военным самолётом в восточной части Финского залива. Как утверждают финские военные, судно находилось в небе республики около двух минут. Напомним, что российская авиация в понедельник действительно совершала полёты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Участие в манёврах приняли бомбардировщики Ту-22М3 и ракетоносцы Ту-95МС, которых сопровождали истребители. При этом полёт ВКС РФ соответствовал всем международным правилам использования воздушного пространства.
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