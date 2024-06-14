Погранслужба Финляндии заявила о четырёх нарушивших границу самолётах России

Пограничная служба Финляндии утверждает, что в понедельник, 10 июня, воздушное пространство страны нарушили четыре российских военных самолёта, а не один, как сообщалось ранее. Информация об этом появилась на сайте финского ведомства.

"В ходе расследования выяснилось, что помимо одного российского самолёта, о котором сообщалось ранее, в нарушении подозреваются ещё три самолёта. Предполагается, что инцидент был совершён звеном из четырёх самолётов, включая два бомбардировщика и два истребителя", — говорится в сообщении.