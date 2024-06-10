Минобороны Финляндии обвинило ВКС РФ в нарушении воздушного пространства

Финляндия обвинила российский самолёт в нарушении воздушного пространства 10 июня. Об этом говорится на сайте Министерства обороны скандинавского государства.

По данным ведомства, инцидент произошёл в понедельник утром в восточной части Финского залива. Воздушное судно находилось в небе республики около двух минут, удалившись вглубь страны максимум на два с половиной километра.

"Мы серьёзно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", — приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянен.