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10 июня, 18:42

Минобороны Финляндии обвинило ВКС РФ в нарушении воздушного пространства

Финляндия обвинила российский самолёт в нарушении воздушного пространства 10 июня. Об этом говорится на сайте Министерства обороны скандинавского государства.

По данным ведомства, инцидент произошёл в понедельник утром в восточной части Финского залива. Воздушное судно находилось в небе республики около двух минут, удалившись вглубь страны максимум на два с половиной километра.

"Мы серьёзно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", — приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянен.

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Стратегическая авиация ВКС РФ 10 июня действительно выполняла полёты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщали в Минобороны РФ. Участие в плановом мероприятии приняли турбовинтовые ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3. Их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27 и Су-33.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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