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10 июня, 15:04

Ту-22М3 и Ту-95МС выполнили полёт над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 планово пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что полёт ВКС РФ соответствовал всем международным правилам использования воздушного пространства.

Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полёты над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Telegram / Минобороны России

"Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт составил более шести часов", — сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ, Су-27, Су-33. Также на отдельных этапах маршрута наши самолёты летели под наблюдением истребителей зарубежных государств.

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Ранее Life.ru сообщал, что два российских Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Берингова моря вблизи западных берегов Аляски. Как рассказали в военном ведомстве, ракетоносцы также сопровождались истребителями Су-30СМ. Полёт осуществлялся согласно международным регламентам.

Обложка ©

Wikipedia / Sergey Krivchikov

Александра Мышляева
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