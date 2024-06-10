Ту-22М3 и Ту-95МС выполнили полёт над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 планово пролетели над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что полёт ВКС РФ соответствовал всем международным правилам использования воздушного пространства.

Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полёты над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Telegram / Минобороны России

"Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт составил более шести часов", — сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ, Су-27, Су-33. Также на отдельных этапах маршрута наши самолёты летели под наблюдением истребителей зарубежных государств.