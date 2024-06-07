За неделю российская ПВО "приземлила" сразу два украинских МиГ-29

За минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили два истребителя Миг-29 и 424 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также зенитчики уничтожали разные типы ракет, авиабомб и реактивных снарядов, а дрон-камикадзе "Ланцет" поразил штурмовик Су-25.

"В течение недели сбиты <...> две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", — рассказали в ведомстве.