Силы ПВО уничтожили три ракеты на подлёте к Ростовской области
Губернатор Голубев: На подлёте к Ростовской области уничтожено три ракеты
Силы ПВО уничтожили три ракеты на подлёте к Ростовской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в пятницу, 7 июня, губернатор региона Василий Голубев.
"Последствия на земле уточняются", — отметил он.
Ранее об уничтожении двух украинских беспилотников сообщили власти Луганской Народной Республики. Их сбили в 20 километрах западнее административного центра региона.
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