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Регион
7 июня, 08:32

Силы ПВО уничтожили три ракеты на подлёте к Ростовской области

Губернатор Голубев: На подлёте к Ростовской области уничтожено три ракеты

Силы ПВО уничтожили три ракеты на подлёте к Ростовской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в пятницу, 7 июня, губернатор региона Василий Голубев.

"Последствия на земле уточняются", — отметил он.

ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями
ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями

Ранее об уничтожении двух украинских беспилотников сообщили власти Луганской Народной Республики. Их сбили в 20 километрах западнее административного центра региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Марина Калегина
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