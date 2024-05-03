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3 мая, 08:54

Российские ракетоносцы Ту-95МС более 11 часов летали у берегов Аляски

МО РФ: Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи Аляски

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Берингова моря вблизи западных берегов Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-30 более 11 часов летали у берегов Аляски. Видео © Telegram / Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полёта составила более 11 часов", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что Ту-95МС сопровождались истребителями Су-30СМ. Также на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители зарубежных государств. Весь полёт был осуществлён в строгом соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 отогнал два бомбардировщика США от российской границы над Баренцевым морем. Как отметили в Минобороны, при приближении нашего истребителя американские самолёты скорректировали курс и развернулись от российских рубежей.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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