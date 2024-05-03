Российские ракетоносцы Ту-95МС более 11 часов летали у берегов Аляски
МО РФ: Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи Аляски
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Берингова моря вблизи западных берегов Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Российские ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-30 более 11 часов летали у берегов Аляски. Видео © Telegram / Минобороны России
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полёта составила более 11 часов", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что Ту-95МС сопровождались истребителями Су-30СМ. Также на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители зарубежных государств. Весь полёт был осуществлён в строгом соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 отогнал два бомбардировщика США от российской границы над Баренцевым морем. Как отметили в Минобороны, при приближении нашего истребителя американские самолёты скорректировали курс и развернулись от российских рубежей.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России