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5 августа, 10:42

Самолёты Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и низко пролетели над Бейрутом

ТАСС: Самолёты ВВС Израиля низко пролетели над столицей Ливана Бейрутом

Несколько самолётов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и пролетели над Бейрутом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской авиации Ливана.

"Звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над Бейрутом. Во многих домах задребезжали окна, среди жителей возникла паника", — сказал собеседник агентства.

Израиль и Ливан начали активно обмениваться ракетными ударами с середины июля. В ходе атаки 3 августа ЦАХАЛ удалось ликвидировать одного из полевых командиров шиитского движения "Хезболла". В ответ группировка запустила в направлении еврейского государства свыше полусотни боеголовок, но большинство из них были сбиты.

Напомним, в последние дни всё чаще говорят о неизбежной атаке Ирана и шиитского движения "Хезболла" по Израилю из-за гибели в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию Исламской Республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.

Двое военнослужащих ЦАХАЛ ранены в результате обстрела со стороны Ливана
Двое военнослужащих ЦАХАЛ ранены в результате обстрела со стороны Ливана
Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Наталья Демьянова
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