В ЦАХАЛ отчитались об отражённой ночной атаке Ливана на Израиль
ЦАХАЛ: Большую часть из 30 снарядов Ливана удалось отбить
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сумела перехватить большую часть из 30 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии.
"После сирены, прозвучавшей на севере Израиля ночью, было зафиксировано около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ. Один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, и несколько упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", — указано в посте.
Также ЦАХАЛ ударила по пусковой установке "Хезболла", запускавшей эти снаряды. "Ответ" от Израиля ощутила и другая инфраструктура на юге Ливана.
Ранее "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана. Сообщалось о более чем 50 ракетах. Над 15 израильскими поселениями сработала система ПВО "Железный купол" в попытках перехватить воздушные цели.
Flickr / Israel Defense Forces