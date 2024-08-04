В ЦАХАЛ отчитались об отражённой ночной атаке Ливана на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сумела перехватить большую часть из 30 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии.

"После сирены, прозвучавшей на севере Израиля ночью, было зафиксировано около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ. Один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, и несколько упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", — указано в посте.

Также ЦАХАЛ ударила по пусковой установке "Хезболла", запускавшей эти снаряды. "Ответ" от Израиля ощутила и другая инфраструктура на юге Ливана.