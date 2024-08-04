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Регион
4 августа, 05:01

В ЦАХАЛ отчитались об отражённой ночной атаке Ливана на Израиль

ЦАХАЛ: Большую часть из 30 снарядов Ливана удалось отбить

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сумела перехватить большую часть из 30 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии.

"После сирены, прозвучавшей на севере Израиля ночью, было зафиксировано около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ. Один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, и несколько упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", — указано в посте.

Также ЦАХАЛ ударила по пусковой установке "Хезболла", запускавшей эти снаряды. "Ответ" от Израиля ощутила и другая инфраструктура на юге Ливана.

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Ранее "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана. Сообщалось о более чем 50 ракетах. Над 15 израильскими поселениями сработала система ПВО "Железный купол" в попытках перехватить воздушные цели.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Анатолий Симоненко
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