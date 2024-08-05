Двое военнослужащих ЦАХАЛ ранены в результате обстрела со стороны Ливана

Ливан в очередной раз обстрелял северные окраины Израиля поздней ночью 5 августа. Под удар угодили военнослужащие ЦАХАЛ, двое из них — солдат и офицер — отделались ранениями и были госпитализированы, заявила пресс-служба армии обороны еврейского государства.

В сообщении говорится, что для отражения атаки и поражения многочисленных воздушных целей были задействованы комплексы ПВО. На месте одного из прилётов возникло возгорание, его тушением уже занимаются пожарные.