Двое военнослужащих ЦАХАЛ ранены в результате обстрела со стороны Ливана
Ливан в очередной раз обстрелял северные окраины Израиля поздней ночью 5 августа. Под удар угодили военнослужащие ЦАХАЛ, двое из них — солдат и офицер — отделались ранениями и были госпитализированы, заявила пресс-служба армии обороны еврейского государства.
В сообщении говорится, что для отражения атаки и поражения многочисленных воздушных целей были задействованы комплексы ПВО. На месте одного из прилётов возникло возгорание, его тушением уже занимаются пожарные.
"В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи", — уточнили в пресс-службе.
Израиль и Ливан начали активно обмениваться ракетными ударами с середины июля. В ходе атаки 3 августа ЦАХАЛ удалось ликвидировать одного из полевых командиров шиитского движения "Хезболла". В ответ группировка запустила в направлении еврейского государства свыше полусотни боеголовок, но большинство из них были сбиты.
Flickr / Israel Defense Forces