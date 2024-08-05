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5 августа, 01:40

Двое военнослужащих ЦАХАЛ ранены в результате обстрела со стороны Ливана

Ливан в очередной раз обстрелял северные окраины Израиля поздней ночью 5 августа. Под удар угодили военнослужащие ЦАХАЛ, двое из них — солдат и офицер — отделались ранениями и были госпитализированы, заявила пресс-служба армии обороны еврейского государства.

В сообщении говорится, что для отражения атаки и поражения многочисленных воздушных целей были задействованы комплексы ПВО. На месте одного из прилётов возникло возгорание, его тушением уже занимаются пожарные.

"В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи", — уточнили в пресс-службе.

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Израиль и Ливан начали активно обмениваться ракетными ударами с середины июля. В ходе атаки 3 августа ЦАХАЛ удалось ликвидировать одного из полевых командиров шиитского движения "Хезболла". В ответ группировка запустила в направлении еврейского государства свыше полусотни боеголовок, но большинство из них были сбиты.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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