Поляков призвали бежать из "подверженного опасности" Ливана

В Министерстве иностранных дел Польши призвали граждан по возможности покинуть Ливан, который находится под обстрелами израильских военных. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в соцсети X.

"МИД предостерегает от поездок в Ливан. Если ваша ситуация не требует, чтобы вы оставались в Ливане, рекомендуется покинуть зону, подверженную опасности", — указали в министерстве.