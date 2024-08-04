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Регион
4 августа, 12:51

Поляков призвали бежать из "подверженного опасности" Ливана

МИД Польши призвал граждан покинуть Ливан

В Министерстве иностранных дел Польши призвали граждан по возможности покинуть Ливан, который находится под обстрелами израильских военных. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в соцсети X.

"МИД предостерегает от поездок в Ливан. Если ваша ситуация не требует, чтобы вы оставались в Ливане, рекомендуется покинуть зону, подверженную опасности", — указали в министерстве.

В МИД Польши напомнили, что авиасообщение с Ливаном по-прежнему доступно. Причём ранее в ведомстве призвали граждан не посещать ещё Израиль и Иран.

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Напомним, ранее в США и Британии призвали граждан покинуть Ливан любыми возможными рейсами из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы". Ситуация в регионе накалилась вечером 30 июля после израильского удара по Бейруту. По версии ЦАХАЛ, целью удара был командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Ночью 2 августа "Хезболла" обстреляла ракетами позиции противника вблизи южной границы Израиля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Никита Осипов
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