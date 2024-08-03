Украинская разведка вывезла из Ливана 30 женщин и детей по приказу Зеленского

Украина эвакуировала из Ливана 30 своих граждан по приказу Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Незалежной.

"По просьбе Зеленского ГУР МО и МЗС организовали эвакуацию из Ливана, где резко ухудшилась ситуация", — говорится в сообщении.