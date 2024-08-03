Украинская разведка вывезла из Ливана 30 женщин и детей по приказу Зеленского
Эвакуация украинцев из Ливана. Обложка © Пресс-служба разведки Украины
Украина эвакуировала из Ливана 30 своих граждан по приказу Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Незалежной.
"По просьбе Зеленского ГУР МО и МЗС организовали эвакуацию из Ливана, где резко ухудшилась ситуация", — говорится в сообщении.
Как отметили в разведке, 21 женщина и 9 детей уже прибыли в город Жешув (Польша). Их встретили консулы. Эвакуированным оказывают всю необходимую помощь.
Ранее власти США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан любыми возможными рейсами из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы". Ситуация в регионе накалилась вечером 30 июля после израильского удара по Бейруту. По версии ЦАХАЛ, целью удара был командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Ночью 2 августа "Хезболла" обстреляла ракетами позиции противника вблизи южной границы Израиля.