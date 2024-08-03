Посольства США и Британии призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Власти США и Британии призвали своих граждан покинуть территорию Ливана любыми доступными авиарейсами на фоне того, что некоторые из вылетов были отменены, а билеты на многие оставшиеся оказались раскуплены из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы".

"Мы призываем тех, кто планирует покинуть Ливан, забронировать любые доступные билеты, даже если рейс вылетает не немедленно или же если пункт назначения не вполне соответствует вашим предпочтениям", — указано в публикации на сайте американского посольства.

Тем гражданам Штатов, которые не планируют улетать из Ливана, предложено подготовиться к экстренным ситуациям. В частности, к необходимости оставаться в укрытии дома в течение продолжительного срока.