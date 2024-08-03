Посольства США и Британии призвали своих граждан срочно покинуть Ливан
Власти США и Британии призвали своих граждан покинуть территорию Ливана любыми доступными авиарейсами на фоне того, что некоторые из вылетов были отменены, а билеты на многие оставшиеся оказались раскуплены из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы".
"Мы призываем тех, кто планирует покинуть Ливан, забронировать любые доступные билеты, даже если рейс вылетает не немедленно или же если пункт назначения не вполне соответствует вашим предпочтениям", — указано в публикации на сайте американского посольства.
Тем гражданам Штатов, которые не планируют улетать из Ливана, предложено подготовиться к экстренным ситуациям. В частности, к необходимости оставаться в укрытии дома в течение продолжительного срока.
Аналогичное сообщение выпустило Посольство Британии в Ливане. Там призвали подданных Соединённого Королевства выехать из страны прямо "сейчас, пока доступны коммерческие рейсы".
Напомним, вечером 30 июля ЦАХАЛ в первый раз за минувшие шесть месяцев нанесла удар по Бейруту. Израильские военные утверждают, что целью атаки был один из командующих "Хезболлы" Фуад Шукр, которого считают причастным к гибели израильских граждан, в том числе детей, в результате террористического удара по Голанским высотам. Сперва в шиитском движении заявили, что Шукр выжил, однако вскоре в ЦАХАЛ подтвердили его гибель. Тот же авиаудар оборвал жизнь военного советника из Ирана Милада Бейди. Ночью 2 августа боевики "Хезболлы" устроили массовый обстрел ракетами позиций израильских военных на южной границе еврейского государства.
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