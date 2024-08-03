Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 17:36

Посольства США и Британии призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Власти США и Британии призвали своих граждан покинуть территорию Ливана любыми доступными авиарейсами на фоне того, что некоторые из вылетов были отменены, а билеты на многие оставшиеся оказались раскуплены из-за эскалации конфликта Израиля и "Хезболлы".

"Мы призываем тех, кто планирует покинуть Ливан, забронировать любые доступные билеты, даже если рейс вылетает не немедленно или же если пункт назначения не вполне соответствует вашим предпочтениям", — указано в публикации на сайте американского посольства.

Тем гражданам Штатов, которые не планируют улетать из Ливана, предложено подготовиться к экстренным ситуациям. В частности, к необходимости оставаться в укрытии дома в течение продолжительного срока.

Аналогичное сообщение выпустило Посольство Британии в Ливане. Там призвали подданных Соединённого Королевства выехать из страны прямо "сейчас, пока доступны коммерческие рейсы".

Израиль заявил об уничтожении полевого командира "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль заявил об уничтожении полевого командира "Хезболлы" на юге Ливана

Напомним, вечером 30 июля ЦАХАЛ в первый раз за минувшие шесть месяцев нанесла удар по Бейруту. Израильские военные утверждают, что целью атаки был один из командующих "Хезболлы" Фуад Шукр, которого считают причастным к гибели израильских граждан, в том числе детей, в результате террористического удара по Голанским высотам. Сперва в шиитском движении заявили, что Шукр выжил, однако вскоре в ЦАХАЛ подтвердили его гибель. Тот же авиаудар оборвал жизнь военного советника из Ирана Милада Бейди. Ночью 2 августа боевики "Хезболлы" устроили массовый обстрел ракетами позиций израильских военных на южной границе еврейского государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robert Harding Video

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Ливан
  • Израиль
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров