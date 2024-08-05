Walla: Для властей Израиля подготовлен подземный бункер на случай нападения

Подземный бункер для военно-политического руководства Израиля в районе Иерусалима подготовили к эксплуатации на случай массированной атаки со стороны Ирана и Ливана. Власти еврейского государства могут находиться там длительное время, осуществляя управление страной и армией, сообщил портал Walla.

Бункер способен вместить несколько сотен человек. Его точное местоположение и глубина залегания неизвестны. Внутри находятся рабочие кабинеты, залы заседаний и командные центры, защищённые от различных видов оружия. Издание Ynet утверждает, что объект ни разу не использовался израильскими политиками за время нынешнего обострения конфликта в секторе Газа. Последний случай эксплуатации бункера датируется 2014 годом, когда в палестинском анклаве проводилась 50-дневная военная операция.