Удары на истощение: В Израиле раскрыли ожидания от возможной атаки Ирана и "Хезболлы"

Израиль готовится к тому, что Иран и шиитское движение "Хезболла" могут устроить многодневную атаку, рассказал телеканалу NBC один из израильских чиновников.

Есть опасения, что удары могут представлять собой волны ракет и беспилотников, которые будут направлены на истощение Израиля, уточнил он. Вместе с тем в США изъявили желание помочь в защите Израиля.