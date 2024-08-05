Удары на истощение: В Израиле раскрыли ожидания от возможной атаки Ирана и "Хезболлы"
NBC: В Израиле ожидают многодневную атаку со стороны Ирана и "Хезболлы"
Израиль готовится к тому, что Иран и шиитское движение "Хезболла" могут устроить многодневную атаку, рассказал телеканалу NBC один из израильских чиновников.
Есть опасения, что удары могут представлять собой волны ракет и беспилотников, которые будут направлены на истощение Израиля, уточнил он. Вместе с тем в США изъявили желание помочь в защите Израиля.
Причиной обострения на Ближнем Востоке стала смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в Тегеране. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. За это в Иране грозят израильской стороне "суровым наказанием".
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