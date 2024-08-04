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Регион
4 августа, 06:11

100 тысяч израильтян не могут вернуться домой из-за массовой отмены рейсов

Около 100 тысяч израильтян не могут вернуться в страну, поскольку рейсы начали массово отменять из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом рассказал 12-й телеканал Израиля.

Источники телеканала сообщили, что гражданам Израиля, которые не имеют возможности улететь домой, порекомендовали альтернативный маршрут через пересадку в Греции или на Кипре.

Руководство национального авиаперевозчика страны El Al решило добавить в расписание ещё пять рейсов, чтобы увезти своих граждан обратно на Землю обетованную. Также израильский МИД запустил онлайн-приложение, в котором людям присылают рекомендации по возвращению домой в зависимости от их нынешнего географического положения.

По данным израильской газеты The Times of Israel, на фоне обострившейся обстановки в регионе отменили свои рейсы в Тель-Авив уже 18 международных авиакомпаний, в том числе из Испании, США, Греции, Индии, Италии, Венгрии и других стран.

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Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке заметно накалилась, когда в Иране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Ответственность за его безвременную кончину палестинское движение возложило на США и Израиль. Иран уже готовит для израильской стороны возмездие за её "трусливые действия", а на Западе считают, что Тегеран перейдёт от слов к действиям уже в понедельник.

Тем временем в ночь на 4 августа "Хезболла" провела массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана. Сообщалось о более чем 50 ракетах. Над 15 израильскими поселениями сработала система ПВО "Железный купол".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kimberrywood

Владимир Озеров
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