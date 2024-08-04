100 тысяч израильтян не могут вернуться домой из-за массовой отмены рейсов

Около 100 тысяч израильтян не могут вернуться в страну, поскольку рейсы начали массово отменять из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом рассказал 12-й телеканал Израиля.

Источники телеканала сообщили, что гражданам Израиля, которые не имеют возможности улететь домой, порекомендовали альтернативный маршрут через пересадку в Греции или на Кипре.

Руководство национального авиаперевозчика страны El Al решило добавить в расписание ещё пять рейсов, чтобы увезти своих граждан обратно на Землю обетованную. Также израильский МИД запустил онлайн-приложение, в котором людям присылают рекомендации по возвращению домой в зависимости от их нынешнего географического положения.

По данным израильской газеты The Times of Israel, на фоне обострившейся обстановки в регионе отменили свои рейсы в Тель-Авив уже 18 международных авиакомпаний, в том числе из Испании, США, Греции, Индии, Италии, Венгрии и других стран.