ООН: Объекты для перемещённых лиц не должны быть военными целями для ударов

В ООН осудили удар Израиля по "командному центру ХАМАС" в здании школы в Газе

Международное законодательство запрещает наносить удары по объектам, где размещаются эвакуируемые жители. Так ответил на запрос ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обстрел школы "Эт-Табиин" со стороны Израиля, что привело к гибели свыше ста человек.