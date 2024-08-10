В ООН осудили удар Израиля по "командному центру ХАМАС" в здании школы в Газе
ООН: Объекты для перемещённых лиц не должны быть военными целями для ударов
Последствия израильского обстрела в Газе. Обложка © ТАСС / ЕРА
Международное законодательство запрещает наносить удары по объектам, где размещаются эвакуируемые жители. Так ответил на запрос ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обстрел школы "Эт-Табиин" со стороны Израиля, что привело к гибели свыше ста человек.
"Все объекты для перемещённых лиц должны быть защищены от нападений в соответствии с международным гуманитарным правом", — подчеркнул он.
Напомним, ВС Израиля заявили об ударе по командному центру ХАМАС, который, по их данным, располагался в здании школы на севере Газы. Израильская сторона добавила, что якобы старалась минимизировать риски для мирных палестинцев. По последним данным, жертвами удара стали более 100 человек, десятки числятся пострадавшими. Удар уже осудили в мировом сообществе. О том, что случившемуся нет оправдания, заявили как в ЕС, так и в российском МИД.