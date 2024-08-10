СМИ сообщили о минимум 100 погибших при авиаударе Израиля по школе в Газе

По меньшей мере 100 человек погибли при авиаударе Израиля по школе в городе Газа. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Количество пострадавших перевалило за десятки. Как уточняет телеканал Al Jazeera, удар был нанесён во время утренней молитвы. После этого в школе вспыхнул пожар.