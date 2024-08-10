СМИ сообщили о минимум 100 погибших при авиаударе Израиля по школе в Газе
Press TV: При авиаударе Израиля по школе в Газе погибли не менее 100 человек
По меньшей мере 100 человек погибли при авиаударе Израиля по школе в городе Газа. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
Количество пострадавших перевалило за десятки. Как уточняет телеканал Al Jazeera, удар был нанесён во время утренней молитвы. После этого в школе вспыхнул пожар.
Ранее ВС Израиля заявили об ударе по командному центру ХАМАС, который, по их данным, располагался в здании школы на севере Газы. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед этим предпринимались различные шаги для снижения риска причинения вреда мирным палестинцам.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD