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10 августа, 03:42

СМИ сообщили о минимум 100 погибших при авиаударе Израиля по школе в Газе

Press TV: При авиаударе Израиля по школе в Газе погибли не менее 100 человек

По меньшей мере 100 человек погибли при авиаударе Израиля по школе в городе Газа. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Количество пострадавших перевалило за десятки. Как уточняет телеканал Al Jazeera, удар был нанесён во время утренней молитвы. После этого в школе вспыхнул пожар.

Ранее ВС Израиля заявили об ударе по командному центру ХАМАС, который, по их данным, располагался в здании школы на севере Газы. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед этим предпринимались различные шаги для снижения риска причинения вреда мирным палестинцам.

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ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Артур Лапсаков
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