В Израиле рассказали о печальной судьбе последнего пропавшего без вести при атаке ХАМАС 7 октября
ЦАХАЛ: Последний человек, пропавший без после атаки ХАМАС 7 октября, мёртв
Стала известна судьба последнего человека, который числился пропавшим без вести после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), женщина по имени Бильха Инон мертва.
"Бильха Инон была последним человеком, объявленным пропавшим без вести с 7 октября. Экспертная комиссия Минздрава на основании доказательств постановила, что женщина была убита", — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ также выразили соболезнования семье погибшей и всей общине Нетив-ха-Асара, где произошло нападение палестинской группировки.
Ранее ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира элитных сил "Хезболлы" в Ливане. По информации армейской пресс-службы, военно-воздушные силы Израиля провели операцию накануне вечером в районе населённого пункта Эбба.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля с начала обострения конфликта погибло свыше 37 тысяч человек, пострадало — более 84,4 тысячи человек.
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