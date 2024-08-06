В Израиле рассказали о печальной судьбе последнего пропавшего без вести при атаке ХАМАС 7 октября

Стала известна судьба последнего человека, который числился пропавшим без вести после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), женщина по имени Бильха Инон мертва.

"Бильха Инон была последним человеком, объявленным пропавшим без вести с 7 октября. Экспертная комиссия Минздрава на основании доказательств постановила, что женщина была убита", — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также выразили соболезнования семье погибшей и всей общине Нетив-ха-Асара, где произошло нападение палестинской группировки.