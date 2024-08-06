Провёл 20 лет в тюрьме и вылечился от рака: ХАМАС выбрал нового главу политбюро вместо убитого Хании

Палестинец Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. В 1988 году был арестован за убийство 12 человек и провёл более 20 лет в израильской тюрьме, где выучил иврит. В заключении ему спасли жизнь, удалив опухоль мозга, впоследствии Синвар был обменян на пленных из Израиля и стал одним из ключевых лиц в ХАМАС.