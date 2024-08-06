Провёл 20 лет в тюрьме и вылечился от рака: ХАМАС выбрал нового главу политбюро вместо убитого Хании
Яхья Синвар стал главой политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании
Яхья Синвар. Обложка © TACC / APA Images via ZUMA Wire
Яхья Синвар стал главой политбюро ХАМАС вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале палестинского движения.
"Яхья Синвар избран на должность главы политбюро", — говорится в сообщении.
Палестинец Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. В 1988 году был арестован за убийство 12 человек и провёл более 20 лет в израильской тюрьме, где выучил иврит. В заключении ему спасли жизнь, удалив опухоль мозга, впоследствии Синвар был обменян на пленных из Израиля и стал одним из ключевых лиц в ХАМАС.
Напомним, что 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ему был 61 год. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль. Стоит отметить, что президент Ирана Масуд Пезешкиан впоследствии заявил, что Исламская Республика будет защищать свою территориальную целостность и достоинство, а еврейское государство ответит за содеянное.