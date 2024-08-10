"Нет оправдания": Борреля осудил израильскую атаку на школу в секторе Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его повергла в ужас атака ЦАХАЛ на школу в секторе Газа. По его словам, действия израильской армии, которые уносят жизни сотни невинных людей, не имеют оправдания.

"В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев", — написал он в соцсети X.