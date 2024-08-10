"Нет оправдания": Борреля осудил израильскую атаку на школу в секторе Газа
Боррель заявил, что его повергли в ужас кадры удара ЦАХАЛ по школе в Газе
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его повергла в ужас атака ЦАХАЛ на школу в секторе Газа. По его словам, действия израильской армии, которые уносят жизни сотни невинных людей, не имеют оправдания.
"В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев", — написал он в соцсети X.
Боррель отметил, что за последние недели целью становились не менее десятка школ становились, а также добавил, что таким массовым убийствам нет оправдания.
Напомним, ВС Израиля заявили об ударе по командному центру ХАМАС, который, по их данным, располагался в здании школы на севере Газы. Там отметили, что перед этим предпринимались различные шаги для снижения риска причинения вреда мирным палестинцам. По последним данным, в результате атаки погибли не менее 100 человек.