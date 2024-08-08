Американские СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю
CNN: Движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от Ирана
Радикалы из ливанского шиитского движения "Хезболла" могут нанести удар по еврейскому государству вне зависимости от планов Ирана по этому поводу. Об этом со ссылкой на свои неназванные источники сообщили корреспонденты телеканала CNN.
"Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, всё больше кажется, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от того, каковы могут быть намерения у Ирана", — говорится в материале.
Один из собеседников телеканала рассказал журналистам, что в своих планах о нанесении ударов по Израилю ливанская группировка продвигается быстрее, чем представители Исламской Республики. Он также заявил, что "Хезболла" надеется реализовать это в ближайшие дни.
Помимо этого, другие источники уточнили, что Тегеран в настоящее время ещё планирует дальнейшие свои действия в отношении Тель-Авива. В то же время пожелавший остаться анонимным американский военный чиновник утверждал в беседе с корреспондентами телеканала, что иранские власти сделали некоторые приготовления перед возможным нападением, однако не все из тех, что ожидали увидеть в Вашингтоне.
Напомним, что вечером 30 июля Армия обороны Израиля впервые за полгода нанесла удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью командир "Хезболлах" Фуад Шукр, причастный к гибели детей на Голанских высотах. Сначала предполагалось, что он выжил, но потом представители вооружённых сил еврейского государства подтвердили его гибель. Также ситуация в регионе начала накаляться после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, о которой сообщили 31 июля.
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