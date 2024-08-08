Американские СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю

Радикалы из ливанского шиитского движения "Хезболла" могут нанести удар по еврейскому государству вне зависимости от планов Ирана по этому поводу. Об этом со ссылкой на свои неназванные источники сообщили корреспонденты телеканала CNN.

"Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, всё больше кажется, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от того, каковы могут быть намерения у Ирана", — говорится в материале.

Один из собеседников телеканала рассказал журналистам, что в своих планах о нанесении ударов по Израилю ливанская группировка продвигается быстрее, чем представители Исламской Республики. Он также заявил, что "Хезболла" надеется реализовать это в ближайшие дни.