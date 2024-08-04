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Регион
4 августа, 14:48

При ударах ВВС Израиля по двум школам в Газе погибло 25 человек

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум школам на западе Газы. В результате атаки погибло по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на данные собственного корреспондента.

"Военные самолёты оккупантов нанесли удары по школе "Наср" и [школе имени] Хасана Саламе в районе Наср на западе города Газа, в результате чего погибло 25 соотечественников", говорится в сообщении на сайте агентства.

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Израиль же преподнёс удары по школам как атаку против палестинского движения ХАМАС, которое якобы разместило там свои командные центры.

Ранее Life.ru рассказал о том, что Израиль отжал у Палестины крупнейшую часть территории за 30 лет. Он задекларировал как свою государственную землю территорию на Западном берегу реки Иордан площадью 1,27 тысячи га. Соответствующая бумага была подписана 25 июня, а опубликована 3 июля.

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Наталья Афонина
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