При ударах ВВС Израиля по двум школам в Газе погибло 25 человек

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум школам на западе Газы. В результате атаки погибло по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на данные собственного корреспондента.

"Военные самолёты оккупантов нанесли удары по школе "Наср" и [школе имени] Хасана Саламе в районе Наср на западе города Газа, в результате чего погибло 25 соотечественников", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Израиль же преподнёс удары по школам как атаку против палестинского движения ХАМАС, которое якобы разместило там свои командные центры.