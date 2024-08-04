При ударах ВВС Израиля по двум школам в Газе погибло 25 человек
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум школам на западе Газы. В результате атаки погибло по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на данные собственного корреспондента.
"Военные самолёты оккупантов нанесли удары по школе "Наср" и [школе имени] Хасана Саламе в районе Наср на западе города Газа, в результате чего погибло 25 соотечественников", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Израиль же преподнёс удары по школам как атаку против палестинского движения ХАМАС, которое якобы разместило там свои командные центры.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Израиль отжал у Палестины крупнейшую часть территории за 30 лет. Он задекларировал как свою государственную землю территорию на Западном берегу реки Иордан площадью 1,27 тысячи га. Соответствующая бумага была подписана 25 июня, а опубликована 3 июля.