Израиль отжал у Палестины крупнейшую часть территории за 30 лет
Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть территории Палестины
Израиль задекларировал как свою государственную землю территорию на Западном берегу реки Иордан площадью 1,27 тысячи га. Соответствующая декларация была подписана 25 июня, а опубликована 3 июля. Об этом пишет правозащитная организация "Шалом ахшав", отслеживающая поселенческую активность страны.
По данным организации, площадь задекларированной территории — самая большая с того момента, как были заключены соглашения в Осло в 1993 и 1995 годах. С начала 2024 года Израиль признал государственными 23,7 тысячи га территорий на Западном берегу Иордана.
"2024 год ознаменован пиком в масштабах декларирования государственных земель", — сообщает "Шалом ахшав".
Очевидно, Израиль не считает эту территорию собственностью палестинцев. По данным организации, последним нельзя ею пользоваться. Эти территории Израиль сдаёт в аренду только собственным гражданам. Ранее этот участок, как и многие земли, считался природным заповедником или пожароопасной зоной, а это сильно ограничивало палестинцев в праве на его использование.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время полным ходом идёт подготовка визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию. Однако точные сроки поездки иностранного политика будут сообщены позже.
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