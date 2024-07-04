Израиль отжал у Палестины крупнейшую часть территории за 30 лет

Израиль задекларировал как свою государственную землю территорию на Западном берегу реки Иордан площадью 1,27 тысячи га. Соответствующая декларация была подписана 25 июня, а опубликована 3 июля. Об этом пишет правозащитная организация "Шалом ахшав", отслеживающая поселенческую активность страны.

По данным организации, площадь задекларированной территории — самая большая с того момента, как были заключены соглашения в Осло в 1993 и 1995 годах. С начала 2024 года Израиль признал государственными 23,7 тысячи га территорий на Западном берегу Иордана.

"2024 год ознаменован пиком в масштабах декларирования государственных земель", — сообщает "Шалом ахшав".

Очевидно, Израиль не считает эту территорию собственностью палестинцев. По данным организации, последним нельзя ею пользоваться. Эти территории Израиль сдаёт в аренду только собственным гражданам. Ранее этот участок, как и многие земли, считался природным заповедником или пожароопасной зоной, а это сильно ограничивало палестинцев в праве на его использование.