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21 июня, 07:42

Армения признала Палестину

Армения заявила, что признаёт Государство Палестина. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признаёт Государство Палестина", — говорится в заявлении.

МИД добавил, что Ереван заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке и в примирении между еврейским и палестинским народами. Армения поддерживает двухгосударственный принцип решения израильско-палестинского конфликта.

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А в начале июня Палестину в качестве суверенного государства признал киевский режим. Зеленский заявил, что Украина "сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт".

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Shutterstock / FOTODOM / Javas95

Александра Вишнякова
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