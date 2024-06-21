Армения признала Палестину

Армения заявила, что признаёт Государство Палестина. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признаёт Государство Палестина", — говорится в заявлении.

МИД добавил, что Ереван заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке и в примирении между еврейским и палестинским народами. Армения поддерживает двухгосударственный принцип решения израильско-палестинского конфликта.