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28 мая, 14:44

Датский парламент проголосовал против проекта признания независимости Палестины

Фолькетинг (однопалатный парламент. — Прим. Life.ru) Дании на голосовании отклонил законопроект о признании Палестины как независимого государства. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, инициативу о признании независимости Палестины датские парламентарии предложили в конце февраля. С таким проектом выступили сразу четыре партии страны.

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Как сообщали западные СМИ, помимо Испании, ещё два европейских государства — Норвегия и Ирландия — объявили о намерении официально признать независимость Палестины. По их мнению, это может сохранить единственную возможность мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Как ранее сообщал Life.ru, сегодня испанские власти осуществили своё обещание: Мадрид признал Палестину независимым государством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Юрий Лысенко
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