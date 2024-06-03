Зеленский сделал неожиданное заявление по поводу Палестины

Киевский режим признаёт Палестину в качестве суверенного государства. Об этом во время проходящей в Сингапуре конференции "Диалог – Шангри Ла" сообщил Владимир Зеленский.

"Украина признаёт два государства: и Израиль, и Палестину — и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали", — заявил Зеленский.