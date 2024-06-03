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Регион
2 июня, 21:29

Зеленский сделал неожиданное заявление по поводу Палестины

Зеленский: Киев признаёт Палестину как государство

Киевский режим признаёт Палестину в качестве суверенного государства. Об этом во время проходящей в Сингапуре конференции "Диалог – Шангри Ла" сообщил Владимир Зеленский.

"Украина признаёт два государства: и Израиль, и Палестину — и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали", — заявил Зеленский.

Помимо того, он попытался оправдаться за свои слова поддержки в адрес властей еврейского государства во время обострения палестино-израильского конфликта в конце 2023 года. Зеленский призвал "не смешивать" два периода в один, подчеркнув, что тогда Тель-Авив имел право защищаться после атаки радикалов из движения ХАМАС.

Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ
Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ

Напомним, что осенью прошлого года Зеленский заявлял, что Вооружённые силы Украины столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за обострения палестино-израильского конфликта. А уже зимой он пожаловался, что данный конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание мирового сообщества от проблем киевского режима.

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Алексей Соловьёв
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