Зеленский пожаловался на Газу за отвлечение внимания от Украины

Палестино-израильский конфликт лишил Украину прежнего внимания со стороны мирового сообщества. Теперь союзники Киева вынуждены выбирать, кому предоставлять помощь. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

По словам политика, ситуация на Ближнем Востоке и вызванная ею международная расфокусировка негативно сказались на способности киевского режима к сопротивлению. Он добавил, что готов был лично посетить Израиль и уладить все вопросы, однако принимающая сторона не согласовала визит.

"Расфокусирование внимания помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это всё комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", — посетовал Зеленский на пресс-конференции.