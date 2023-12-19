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19 декабря, 18:59

Зеленский пожаловался на Газу за отвлечение внимания от Украины

Зеленский: Расфокусировка мира из-за сектора Газа подрывает стойкость Украины

Палестино-израильский конфликт лишил Украину прежнего внимания со стороны мирового сообщества. Теперь союзники Киева вынуждены выбирать, кому предоставлять помощь. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

По словам политика, ситуация на Ближнем Востоке и вызванная ею международная расфокусировка негативно сказались на способности киевского режима к сопротивлению. Он добавил, что готов был лично посетить Израиль и уладить все вопросы, однако принимающая сторона не согласовала визит.

"Расфокусирование внимания помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это всё комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", посетовал Зеленский на пресс-конференции.

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А тем временем украинские войска столкнулись с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. По словам Зеленского, первые проблемы со снарядами возникли у ВСУ после начала конфликта на Ближнем Востоке, так как часть поставок была перенаправлена туда.

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Getty Images

Илья Пушкарев
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