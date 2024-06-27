Песков: Визит президента Палестины Аббаса в Россию сейчас готовится
В настоящее время полным ходом идёт подготовка визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что точные сроки поездки иностранного политика будут сообщены позже.
"Действительно, этот визит готовится. Мы его ждём и своевременно объявим о сроках этого визита", — ответил он ТАСС на вопрос о возможности Аббаса посетить Россию до конца этого лета.
Как ранее сообщал Life.ru, в начале ноября прошлого года стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители страны тогда пояснили, что политик не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки.
ТАСС / ЕРА