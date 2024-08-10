Нет и не может быть оправдания: Захарова жёстко высказалась об атаке ЦАХАЛ на школу в Газе
Захарова: Россия глубоко потрясена сообщениями об ударе по школе в секторе Газа
Последствия авиаудара Израиля по школе в Газе. Обложка © ТАСС/ EPA/MAHMOUD ZAKI
Москва призывает Израиль не совершать атак по гражданским по объектам в Секторе Газа и указывает на то, что трагические события, подобные удару по школе "Эт-Табиин" в анклаве, где погибли свыше сотни человек, подрывают старания международного сообщества по достижению прекращения огня и обмена заложниками. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания. <...> Трагедии, подобные произошедшему сегодня в школе "Эт-Табиин", подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами", — заявила она.
Дипломат напомнила, что во время удара в школе располагались свыше двух тысяч беженцев, а по данным палестинской стороны, жертвами атаки стали более 100 челов. Количество пострадавших исчисляется десятками, причём многие из них до сих пор находятся под обломками. Среди погибших много женщин и детей. Захарова добавила, что трагедия потрясла Москву и от имени нашей страны выразила соболезнования близким погибших, пожелав выздоровления раненым. Также дипломат упомянула данные, опубликованные Палестиной, согласно которым только за последний месяц израильская армия сбрасывала бомбы на 13 центров для беженцев.
Официальный спикер МИД подчеркнула, что Россия настаивает на строгом соблюдении норм международного гуманитарного права. По её словам, случившееся в школе Газы является прямым следствием игнорирования решений Совбеза и Генассамблеи ООН о прекращении боевых действий в анклаве и обеспечения туда беспрепятственного гуманитарного доступа. Захарова призвала немедленно приступить к исполнению резолюций, оказать гуманитарную помощь местным жителям и создать условия для перехода конфликта в дипломатическую плоскость.
Напомним, что сегодня в ЦАХАЛ объявили о поражении командного центра ХАМАС, расположенного в школе на севере Сектора Газа. Израильская сторона уверяет, будто было сделано всё возможное, чтобы снизить вред для мирных палестинцев. Однако, по имеющимся на текущий момент данным, атака унесла жизни по меньшей мере 100 человек. Это событие "проняло" даже главу евродипломатии Жозепа Борреля, который, как и Захарова, заявил, что атака по школе вызывает ужас, а гибель мирных жителей не может быть оправдана.