Нет и не может быть оправдания: Захарова жёстко высказалась об атаке ЦАХАЛ на школу в Газе

Москва призывает Израиль не совершать атак по гражданским по объектам в Секторе Газа и указывает на то, что трагические события, подобные удару по школе "Эт-Табиин" в анклаве, где погибли свыше сотни человек, подрывают старания международного сообщества по достижению прекращения огня и обмена заложниками. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания. <...> Трагедии, подобные произошедшему сегодня в школе "Эт-Табиин", подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами", — заявила она.

Дипломат напомнила, что во время удара в школе располагались свыше двух тысяч беженцев, а по данным палестинской стороны, жертвами атаки стали более 100 челов. Количество пострадавших исчисляется десятками, причём многие из них до сих пор находятся под обломками. Среди погибших много женщин и детей. Захарова добавила, что трагедия потрясла Москву и от имени нашей страны выразила соболезнования близким погибших, пожелав выздоровления раненым. Также дипломат упомянула данные, опубликованные Палестиной, согласно которым только за последний месяц израильская армия сбрасывала бомбы на 13 центров для беженцев.