В Ливане израильский дрон взорвал командира ХАМАС в машине Naharnet: Командир палестинского движения ХАМАС убит дроном Израиля в Ливане 9 августа, 17:18 Последствия обострения палестино-израильского конфликта. Обложка © ТАСС / ЕРА

Израильская армия при помощи беспилотника уничтожила автомобиль в ливанском городе Сайда, в котором находился один из командиров палестинского движения ХАМАС Самер аль-Хадж. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

Утверждается, что командир погиб от полученных ранений, находившийся с ним в салоне машины ещё один боец исламского сопротивления был травмирован. Аль-Хадж известен как глава службы безопасности в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве в Ливане.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сделал громкое и резкое заявление о будущем ХАМАС. Он выразил крайнюю озабоченность по поводу назначения Яхьи ас-Синвара на пост главы политбюро палестинского движения. Кац назвал палестинца представителем "террористов" и призвал к его ликвидации.

Авторы Татьяна Миссуми