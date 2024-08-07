Министр иностранных дел Израиля требует ликвидации нового лидера ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сделал громкое и резкое заявление о будущем ХАМАС. В соцсети X он выразил крайнюю озабоченность по поводу назначения Яхьи ас-Синвара на пост главы политбюро палестинского движения. По мнению министра, оно является серьёзной угрозой и требует незамедлительных действий.

"Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании — ещё одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли", — заявил Кац, отметив, что подобные шаги должны стать приоритетными для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Это заявление вновь поднимает вопросы о будущих действиях Израиля в отношении палестинской группировки и её новых лидеров. В условиях обострения конфликта, такие публичные призывы со стороны высокопоставленных израильских чиновников только добавляют напряжения в уже сложную политическую ситуацию.