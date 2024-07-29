Эрдогану пригрозили судьбой Хусейна при попытке вторгнуться в Израиль
Глава МИД Израиля Кац: Эрдоган рискует повторить судьбу Хусейна при вторжении
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует повторить судьбу пятого президента Ирака Саддама Хусейна, если осмелится начать военное вторжение в Израиль. Соответствующее предупреждение в соцсети X сделал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.
"Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там (в Ираке — Прим. Life.ru) произошло и чем всё это кончилось", — приводит издание слова Каца.
Напомним, что режим Хусейна был свергнут силами международной коалиции во главе с США весной 2003 года. Самого же президента Ирака впоследствии казнили.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может войти в Израиль, "как в Карабах или Ливию". А до этого глава республики даже называл премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху "Гитлером нашего времени" за жестокость при проведении операции в секторе Газа.
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