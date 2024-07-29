Эрдогану пригрозили судьбой Хусейна при попытке вторгнуться в Израиль

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует повторить судьбу пятого президента Ирака Саддама Хусейна, если осмелится начать военное вторжение в Израиль. Соответствующее предупреждение в соцсети X сделал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

"Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там (в Ираке — Прим. Life.ru) произошло и чем всё это кончилось", — приводит издание слова Каца.