"Реально боится": Политолог раскрыл главный страх Эрдогана

Лидеры ряда стран на фоне последних событий не скрывают возможность скорого начала третьей мировой войны. Москва систематически предупреждает Запад, что на фоне ударов по российским регионам противника ждёт зеркальный ответ. Опасается за будущее и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил военный эксперт Камран Гасанов в беседе с "Царьградом".

"Украина — это как бы региональный уровень. На макроуровне, конечно, об угрозе большой войны не все говорят в открытую. Но, например, Эрдоган уже не скрывает. На переговорах и с западными партнёрами, и с [президентом РФ] Владимиром Путиным он прямо говорит: "Турция реально боится, что всё это перерастёт в ядерную катастрофу", — отметил эксперт.

По словам политолога, Зеленский с первых дней СВО хочет втянуть НАТО в прямой конфликт. Он отметил, что для этого киевский режим пугает западных партнёров третьей мировой. В связи с этим, подчеркнул историк, Запад втягивается, но понимает, что прямой конфликт — плохая идея. Гасанов добавил, что эти ухищрения Киева не срабатывают. Власти Украины уверены, что если эта война станет не локальной, а мировой, то Москву удастся одолеть. Но от этого плана Зеленского открестились даже западные партнёры, указал специалист