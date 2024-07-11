Эрдоган: С Путиным можно договариваться даже при расхождении во мнениях
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным возможно обсуждать разные вопросы даже в случае расхождения мнений.
"Конечно, мы не во всём согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения", — заявил он американскому журналу Newsweek.
Эрдоган также подчеркнул, что нынешнее отношение ряда западных стран к России — крайне негативное — лишь "подлило масла в огонь" и принесло Украине больше вреда, чем пользы. Говоря же о позиции Турции, президент подчеркнул, что его страна не намерена вставать на чью-либо сторону конфликта на Украине.