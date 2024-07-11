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11 июля, 11:49

Эрдоган: С Путиным можно договариваться даже при расхождении во мнениях

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным возможно обсуждать разные вопросы даже в случае расхождения мнений.

"Конечно, мы не во всём согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения",  заявил он американскому журналу Newsweek.

Эрдоган также подчеркнул, что нынешнее отношение ряда западных стран к России — крайне негативное — лишь "подлило масла в огонь" и принесло Украине больше вреда, чем пользы. Говоря же о позиции Турции, президент подчеркнул, что его страна не намерена вставать на чью-либо сторону конфликта на Украине.

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Напомним, что президенты РФ и Турции встречались 3 июля в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эрдоган в ходе встречи пригласил Путина в ближайшее время нанести визит в республику, и российский лидер приглашение принял.

Александра Вишнякова
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