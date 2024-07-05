Эрдоган назвал Лукашенко условие для завершения украинского конфликта

Чтобы урегулировать украинский конфликт, нужно соблюсти главное условие — создать "прочную мирную основу". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. И что он верит, что [его] можно остановить, если будет создана прочная мирная основа", — уточнили в канцелярии.

Также лидеры обеих стран обговорили нюансы выстраивания двусторонних отношений, последствия украинского конфликта и широкий спектр региональных и международных тем. По словам Эрдогана, Анкара стремится к мирному разрешению ситуации и готова продолжать активно вести переговоры с конфликтующими сторонами.