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4 июля, 14:04

Путин и Лукашенко переговорили уже пять раз на полях саммита ШОС

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно контактируют на саммите ШОС в Астане. За день лидеры двух стран уже успели переговорить между собой пять раз. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Президенты Беларуси и России обстоятельно поговорили вчера, продолжили сегодня. Насыщенная астанинская повестка не помешала: лидеры в течение дня уже переговорили раз пять", — сказано в публикации.

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Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 3 и 4 июля в Астане. Лейтмотивом мероприятия стало "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Владимир Путин в сопровождении российской делегации прибыл в казахскую столицу 3 июля, после чего провёл несколько встреч с лидерами других стран. 4 июля ШОС объявила, что Белоруссия стала новым членом объединения. Кроме того, участники саммита подписали итоговую Астанинскую декларацию.

Владимир Озеров
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