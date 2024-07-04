Путин и Лукашенко переговорили уже пять раз на полях саммита ШОС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно контактируют на саммите ШОС в Астане. За день лидеры двух стран уже успели переговорить между собой пять раз. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Президенты Беларуси и России обстоятельно поговорили вчера, продолжили сегодня. Насыщенная астанинская повестка не помешала: лидеры в течение дня уже переговорили раз пять", — сказано в публикации.