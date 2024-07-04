Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
Президент Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали декларацию по итогам саммита.
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Кроме того, был подписан целый пакет документов, среди которых:
- программа сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму;
- документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года;
- стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
- документ о развитии сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма;
- решение о создании ассоциации инвесторов государств – членов ШОС;
- дорожная карта о сотрудничестве в рамках ШОС и с партнёрами ШОС по диалогу;
- решение о директоре исполкома антитеррористической структуры ШОС;
- решение о генеральном секретаре организации;
- соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Напомним, саммит ШОС проходит 3 и 4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". 3 июля Владимир Путин вместе с российской делегацией прибыл в столицу Казахстана, где провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая. Также он побеседовал с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в ходе неформального ужина. А сегодня, 4 июля, ШОС принял в состав Белоруссию.
Telegram / Кремль. Новости