Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:54

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Президент Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали декларацию по итогам саммита.

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Кроме того, был подписан целый пакет документов, среди которых:

  • программа сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму;
  • документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года;
  • стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
  • документ о развитии сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма;
  • решение о создании ассоциации инвесторов государств – членов ШОС;
  • дорожная карта о сотрудничестве в рамках ШОС и с партнёрами ШОС по диалогу;
  • решение о директоре исполкома антитеррористической структуры ШОС;
  • решение о генеральном секретаре организации;
  • соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Путин на саммите ШОС раскрыл суть новой системы безопасности Евразии
Путин на саммите ШОС раскрыл суть новой системы безопасности Евразии

Напомним, саммит ШОС проходит 3 и 4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". 3 июля Владимир Путин вместе с российской делегацией прибыл в столицу Казахстана, где провёл встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая. Также он побеседовал с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в ходе неформального ужина. А сегодня, 4 июля, ШОС принял в состав Белоруссию.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • шос
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров