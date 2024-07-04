Путин на саммите ШОС раскрыл суть новой системы безопасности Евразии

Предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии станет достойной заменой устаревшей и несправедливой евроатлантической модели. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).