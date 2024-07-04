Путин на саммите ШОС раскрыл суть новой системы безопасности Евразии
Путин призвал заменить евроатлантическую модель безопасности новой архитектурой
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии станет достойной заменой устаревшей и несправедливой евроатлантической модели. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В таком же русле идёт предложение России о создании в Евразии новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванных прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам", — заявил глава России.
Напомним, что вчера Владимир Путин вместе с российской делегацией прибыл в столицу Казахстана, где сейчас идёт саммит ШОС. Президент уже встретился с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая. Также он побеседовал с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в ходе неформального ужина. А сегодня во время выступления на саммите российский лидер указал на ответственность США и их сателлитов за возникновение украинского конфликта.