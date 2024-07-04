Путин рассказал на саммите ШОС об основной причине СВО
Путин: Причина конфликта на Украине — бесцеремонная политика США и их сателлитов
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российская Федерация всегда стремилась к мирному разрешению конфликта на Украине, причиной которого стала бесцеремонная политика Соединённых Штатов и их сателлитов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, накануне Владимир Путин во главе делегации РФ прибыл в Астану, где проходит саммит ШОС. Глава Российской Федерации успел встретиться с руководителями Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китайской Народной Республики. Кроме того, у него состоялась беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в рамках неформального ужина.