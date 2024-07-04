Российская Федерация всегда стремилась к мирному разрешению конфликта на Украине, причиной которого стала бесцеремонная политика Соединённых Штатов и их сателлитов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).