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4 июля, 08:09

Путин рассказал на саммите ШОС об основной причине СВО

Путин: Причина конфликта на Украине — бесцеремонная политика США и их сателлитов

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российская Федерация всегда стремилась к мирному разрешению конфликта на Украине, причиной которого стала бесцеремонная политика Соединённых Штатов и их сателлитов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами", подчеркнул российский лидер.

Путин приехал на Aurus во Дворец независимости для участия в саммите ШОС
Путин приехал на Aurus во Дворец независимости для участия в саммите ШОС

Напомним, накануне Владимир Путин во главе делегации РФ прибыл в Астану, где проходит саммит ШОС. Глава Российской Федерации успел встретиться с руководителями Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китайской Народной Республики. Кроме того, у него состоялась беседа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в рамках неформального ужина.

Александр Юнашев
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