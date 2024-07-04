Путин приехал на Aurus во Дворец независимости для участия в саммите ШОС

Президентский кортеж Владимира Путина, состоящий из автомобилей Aurus, подъехал ко Дворцу независимости в Астане, где российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин приехал во Дворец независимости в Астане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Хотя в Казахстане для участников саммита и предложили предоставить Mercedes, Владимир Путин, не изменяя своим привычкам, продолжает выбирать для поездок по стране и за рубежом отечественный автомобиль Aurus.

К примеру, врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и главы некоторых государств СНГ воспользовались предложенными Mercedes. А вот председатель КНР Си Цзиньпин предпочёл в Астане прокатиться на китайском авто.

Во Дворце независимости главу России по приезде встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимающий у себя конференцию.