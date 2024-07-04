Путин приехал на Aurus во Дворец независимости для участия в саммите ШОС
Президентский кортеж Владимира Путина, состоящий из автомобилей Aurus, подъехал ко Дворцу независимости в Астане, где российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин приехал во Дворец независимости в Астане. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Хотя в Казахстане для участников саммита и предложили предоставить Mercedes, Владимир Путин, не изменяя своим привычкам, продолжает выбирать для поездок по стране и за рубежом отечественный автомобиль Aurus.
К примеру, врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и главы некоторых государств СНГ воспользовались предложенными Mercedes. А вот председатель КНР Си Цзиньпин предпочёл в Астане прокатиться на китайском авто.
Во Дворце независимости главу России по приезде встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимающий у себя конференцию.
"Заседание проходит под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Во встрече участвуют главы делегаций государств – членов ШОС и руководители постоянно действующих органов организации", — отметили на сайте Кремля.
Ранее российская делегация во главе с Владимиром Путиным прибыла в Астану, где пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер уже успел провести встречи с главами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции и Китая. Также он пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе неформального ужина.
Telegram / Кремль. Новости