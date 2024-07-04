Путина на саммите ШОС угостили чебуреками и "родственником" пельменей

Президента России Владимира Путина и его коллег по Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС в Астане угостили национальными казахскими блюдами: чебуреками с телятиной, тушпарой из говядины с бульоном (напоминает русские пельмени), куырдаком из баранины (традиционное жаркое народов Центральной Азии).

Также в меню были филе каспийского осетра, говяжий брискет с картофелем по-деревенски, салат с авокадо и медово-горчичной заправкой. На десерт подали лаймовый сорбет и ванильное суфле с карамельным грильяжем. Из напитков на столе было местное вино — рислинг и саперави.