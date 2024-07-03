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3 июля, 18:44

Песков исключил кандидатуру Эрдогана в качестве посредника на переговорах по Украине

Песков: Эрдоган не станет посредником на переговорах по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © tccb.gov.tr

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не станет возможным посредником на переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Нет, невозможно", — ответил Песков на вопрос, возможно ли, что президент Турции станет посредником на этих переговорах.

При этом представитель Кремля подтвердил, что на встрече Путина и Эрдогана в Астане затрагивалась тема конфликта на Украине.

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию в ближайшее время

Переговоры лидеров России и Турции состоялись в столице Казахстана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Потенциальный визит Владимира Путина в Турцию возможен, когда стороны сумеют договориться о графике, уточняли ранее в Кремле.

Артур Лапсаков
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