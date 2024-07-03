Песков исключил кандидатуру Эрдогана в качестве посредника на переговорах по Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не станет возможным посредником на переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Нет, невозможно", — ответил Песков на вопрос, возможно ли, что президент Турции станет посредником на этих переговорах.