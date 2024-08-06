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6 августа, 06:00

ХАМАС заявляет, что Иран "решительно" ответит Израилю на убийство Хании

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани проинформировал ХАМАС о намерении Тегерана "решительно" ответить Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"[Багери Кани] выразил свои соболезнования представителям ХАМАС в Тегеране и подтвердил, что руководство его страны готово дать решительный ответ в этом контексте", — говорится в заявлении.

Указывается, что глава внешнеполитического ведомства назвал убийство политика нарушением норм международного права, отметив, что Тегеран уже принял решение о времени начала и масштабах удара. Причём это рассматривается властями Исламской Республики в первую очередь как реализация собственного права на самооборону.

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Напомним, о смерти Исмаила Хании стало известно 31 июля. Главу политбюро ХАМАС и телохранителей убили в его тегеранской резиденции. Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что политик погиб в результате прилёта снаряда с боевой частью около семи килограммов и малой дальности. Ответственность за это возложена на Израиль. Подчёркивалось, что Тель-Авив пошёл на удар полном одобрении США. Президент Палестины Махмуд Аббас отмечал, что убийство Хании затруднит переговоры по конфликту в секторе Газа, и именно этого добивались организаторы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Матвей Константинов
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