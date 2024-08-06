ХАМАС заявляет, что Иран "решительно" ответит Израилю на убийство Хании

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани проинформировал ХАМАС о намерении Тегерана "решительно" ответить Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"[Багери Кани] выразил свои соболезнования представителям ХАМАС в Тегеране и подтвердил, что руководство его страны готово дать решительный ответ в этом контексте", — говорится в заявлении.