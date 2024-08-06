"Нет сомнений": Президент Палестины объяснил, зачем Израиль убил Исмала Ханию
Президент Палестины Аббас: Убийство Хании затруднит переговоры по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © kremlin.ru
Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что резонансное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который также являлся одним из лидеров движения, затруднит переговоры о прекращении военной кампании Израиля в секторе Газа. Как заявил политический деятель в интервью РИА "Новости", организаторы этого нападения хотят затянуть и расширить конфликт.
"Нет сомнений в том, что целью убийства господина Хании является затягивание войны и расширение её масштабов. Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации", — заявил глава государства.
Политик отметил, что руководство Палестинской национальной администрации выступило с осуждением случившегося инцидента, несмотря на многолетнюю вражду с ХАМАС. По его словам, это убийство является трусливым поступком и опасным развитием событий в политике еврейского государства.
В то же время Аббас подчеркнул, что от Тель-Авива требуется отказ от своих амбиций и прекращение агрессивных действий в отношении палестинцев, а также немедленное прекращение огня, вывод военнослужащих Армии обороны Израиля из сектора Газа и исполнение "Арабской мирной инициативы", которая предлагает израильским властям нормализацию отношений с соседями на Ближнем Востоке. Президент Палестины также сообщил, что во время предстоящего визита в РФ, который запланирован на 12-14 августа, обсудит мирное урегулирование с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, 31 июля стало известно, что Хания был убит в Тегеране в результате нападения на его дом, в котором также погиб один из его телохранителей. Впоследствии представители Корпуса стражей исламской революции сообщили, что один из лидеров ХАМАС погиб в результате прилёта снаряда с боевой частью около семи килограммов и малой дальности, а операцию по убийству провёл Израиль при полном одобрении и поддержке со стороны Соединённых Штатов.