"Нет сомнений": Президент Палестины объяснил, зачем Израиль убил Исмала Ханию

Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что резонансное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который также являлся одним из лидеров движения, затруднит переговоры о прекращении военной кампании Израиля в секторе Газа. Как заявил политический деятель в интервью РИА "Новости", организаторы этого нападения хотят затянуть и расширить конфликт.

"Нет сомнений в том, что целью убийства господина Хании является затягивание войны и расширение её масштабов. Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации", — заявил глава государства.

Политик отметил, что руководство Палестинской национальной администрации выступило с осуждением случившегося инцидента, несмотря на многолетнюю вражду с ХАМАС. По его словам, это убийство является трусливым поступком и опасным развитием событий в политике еврейского государства.