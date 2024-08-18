"Отвечает лишь условиям Нетаньяху": ХАМАС не принял новое предложение Израиля о перемирии в Газе

Новое предложение о прекращения огня в секторе Газа отвечает лишь условиям Израиля и не соотносится с тем, на что ХАМАС соглашалось в начале июля текущего года. С таким заявлением выступили представители палестинского движения.

"После того как посредники сообщили нам, что обсуждалось в ходе последнего раунда переговоров в Дохе, стало ясно, что <…> новое предложение, о котором там говорили, отвечает исключительно условиям [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, а именно оно предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава", — говорится в сообщении ХАМАС.

Палестинцы утверждают, что Нетаньяху также внёс новые условия в проект соглашения об обмене заложников и отказался от выполнения некоторых пунктов. Все это, подчёркивается в заявлении группировки, препятствует заключению сделки. В связи с этим ХАМАС призывает посредников заставить Израиль выполнить ранее согласованные условия.