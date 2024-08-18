В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших 18 августа, 12:21 Сектор Газа после удара Израиля. Обложка © ТАСС / ЕРА

В секторе Газа бесследно пропало с кладбищ более двух тысяч тел погибших в период, когда эти районы заняла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило управление гражданской обороны палестинского анклава, подчеркнув, что речь может идти о похищении.

"Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией (Израилем. — Прим. Life.ru), и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также (мы не знаем. — Прим. Life.ru) место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа, и тел погибших, которые пропали из районов, занятых израильской оккупацией", — говорится в тексте.

Там отмечается, что ещё около десяти тысяч пропавших без вести могут оставаться под руинами зданий, которые попали под массированные израильские удары.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские войска уничтожили за время операции в секторе Газа более 17 тысяч радикалов ХАМАС.

Авторы Татьяна Миссуми