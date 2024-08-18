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В Газе с кладбищ похитили около 2,2 тысячи тел погибших

18 августа, 12:21
Сектор Газа после удара Израиля. Обложка © ТАСС / ЕРА

Сектор Газа после удара Израиля. Обложка © ТАСС / ЕРА

В секторе Газа бесследно пропало с кладбищ более двух тысяч тел погибших в период, когда эти районы заняла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило управление гражданской обороны палестинского анклава, подчеркнув, что речь может идти о похищении.

"Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией (Израилем. — Прим. Life.ru), и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также (мы не знаем. — Прим. Life.ru) место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа, и тел погибших, которые пропали из районов, занятых израильской оккупацией", говорится в тексте.

Там отмечается, что ещё около десяти тысяч пропавших без вести могут оставаться под руинами зданий, которые попали под массированные израильские удары.

Пятнадцать человек погибли при ударе ЦАХАЛ по городу в центре сектора Газа
Пятнадцать человек погибли при ударе ЦАХАЛ по городу в центре сектора Газа

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские войска уничтожили за время операции в секторе Газа более 17 тысяч радикалов ХАМАС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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