За время операции в Газе Израиль уничтожил более 17 тысяч радикалов ХАМАС
Израильские войска уничтожили за время операции в секторе Газа более 17 тысяч радикалов ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"На данный момент мы уничтожили более 17 тыс. террористов", — сообщил он на брифинге.
Тем временем ХАМАС изъявили желание договориться с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Глава политбюро палестинской группировки Яхья Синвар заявил, что радикалы готовы к переговорам. Сегодня делегация из Израиля прибыла в Доху (столица Катара), после чего в ней начался диалог о решении военного конфликта.
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