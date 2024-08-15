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15 августа, 17:14

За время операции в Газе Израиль уничтожил более 17 тысяч радикалов ХАМАС

Израильские войска уничтожили за время операции в секторе Газа более 17 тысяч радикалов ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"На данный момент мы уничтожили более 17 тыс. террористов", — сообщил он на брифинге.

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Тем временем ХАМАС изъявили желание договориться с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Глава политбюро палестинской группировки Яхья Синвар заявил, что радикалы готовы к переговорам. Сегодня делегация из Израиля прибыла в Доху (столица Катара), после чего в ней начался диалог о решении военного конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Александра Мышляева
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