В Катаре начались переговоры по прекращению огня в секторе Газа
Делегация из Израиля прибыла в Доху (столица Катара), после чего в ней начался раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана.
"Делегация прибыла в Доху, и переговоры начались", — указал советник.
Гендельман дополнил, что в ходе переговоров также обсудят вопрос с освобождением заложников. По данным телеканала Sky News Arabia, на переговорах присутствуют представители Египта, Катара, США и Израиля. Об участии представителей палестинского движения ХАМАС ничего не известно.
А ранее Life.ru писал, что в ХАМАС изъявили желание договориться с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Глава политбюро палестинской группировки Яхья Синвар заявил, что ХАМАС готов к переговорам.
ТАСС / APA Images via ZUMA Press Wire