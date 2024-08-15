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15 августа, 12:49

В Катаре начались переговоры по прекращению огня в секторе Газа

Делегация из Израиля прибыла в Доху (столица Катара), после чего в ней начался раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана.

"Делегация прибыла в Доху, и переговоры начались", — указал советник.

Гендельман дополнил, что в ходе переговоров также обсудят вопрос с освобождением заложников. По данным телеканала Sky News Arabia, на переговорах присутствуют представители Египта, Катара, США и Израиля. Об участии представителей палестинского движения ХАМАС ничего не известно.

Переговоры по Газе зашли в тупик
Переговоры по Газе зашли в тупик

А ранее Life.ru писал, что в ХАМАС изъявили желание договориться с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Глава политбюро палестинской группировки Яхья Синвар заявил, что ХАМАС готов к переговорам.

Обложка ©

ТАСС / APA Images via ZUMA Press Wire

Дарья Нарыкова
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