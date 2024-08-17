Пятнадцать человек погибли при ударе ЦАХАЛ по городу в центре сектора Газа
Пятнадцать человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу в центре сектора Газа, передаёт телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местные СМИ. Взрывы раздались в Аль-Завайде.
Ещё один удар, указывает телеканал, пришёлся по жилому дому в городе Набатия на юге Ливана. Погибло не менее десяти человек, в том числе дети. В свою очередь израильский портал Ynet сообщил, что внутри находилась семья из 12 человек.
Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что целью стал "склад оружия". Также удары наносились по военной инфраструктуре в Ханини и Мароун-эль-Расе на юге страны. Кроме того, артиллерия работала по районам деревень Рмейш, Лаббуне, Кфарчуба и Айта-аш-Шаб.
Напомним, тем временем власти Израиля готовятся к удару возмездия, о котором Тель-Авив предупреждали Иран, Ливан и Йемен. Для руководства страны даже подготовили подземный бункер, защищённый от различных видов оружия.
Shutterstock / FOTODOM / Serdarkeskiin