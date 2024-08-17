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17 августа, 08:27

Пятнадцать человек погибли при ударе ЦАХАЛ по городу в центре сектора Газа

Пятнадцать человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу в центре сектора Газа, передаёт телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местные СМИ. Взрывы раздались в Аль-Завайде.

Ещё один удар, указывает телеканал, пришёлся по жилому дому в городе Набатия на юге Ливана. Погибло не менее десяти человек, в том числе дети. В свою очередь израильский портал Ynet сообщил, что внутри находилась семья из 12 человек.

Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что целью стал "склад оружия". Также удары наносились по военной инфраструктуре в Ханини и Мароун-эль-Расе на юге страны. Кроме того, артиллерия работала по районам деревень Рмейш, Лаббуне, Кфарчуба и Айта-аш-Шаб.

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Напомним, тем временем власти Израиля готовятся к удару возмездия, о котором Тель-Авив предупреждали Иран, Ливан и Йемен. Для руководства страны даже подготовили подземный бункер, защищённый от различных видов оружия.

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Shutterstock / FOTODOM / Serdarkeskiin

Матвей Константинов
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