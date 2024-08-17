Пятнадцать человек погибли при ударе ЦАХАЛ по городу в центре сектора Газа

Пятнадцать человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу в центре сектора Газа, передаёт телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на местные СМИ. Взрывы раздались в Аль-Завайде.

Ещё один удар, указывает телеканал, пришёлся по жилому дому в городе Набатия на юге Ливана. Погибло не менее десяти человек, в том числе дети. В свою очередь израильский портал Ynet сообщил, что внутри находилась семья из 12 человек.