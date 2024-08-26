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Регион
25 августа, 23:50

Переговоры о перемирии в Газе провалились

Reuters: Переговоры о прекращении огня в Газе не привели к соглашению

В Каире завершились переговоры по прекращению огня в секторе Газа, однако соглашения достичь не удалось. По информации агентства Reuters, ни израильская сторона, ни палестинское движение ХАМАС не приняли предложений, представленных посредниками.

Источники из сферы безопасности в Египте, с которыми связались журналисты, сообщили, что обсуждения в столице Египта не принесли ожидаемых результатов. Ни одно из предложений, выдвинутых для возможного мирного урегулирования, не было принято.

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Ранее политолог предупредил, что планы израильского премьера Беньямина Нетаньяху по строительству 20-километровой стены между сектором Газа и Египтом могут спровоцировать новую эскалацию конфликта. По мнению эксперта, подобные действия только усиливают поддержку ХАМАС и создают угрозу для стабильности региона.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Кирилл Сосновских
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