Переговоры о перемирии в Газе провалились

В Каире завершились переговоры по прекращению огня в секторе Газа, однако соглашения достичь не удалось. По информации агентства Reuters, ни израильская сторона, ни палестинское движение ХАМАС не приняли предложений, представленных посредниками.

Источники из сферы безопасности в Египте, с которыми связались журналисты, сообщили, что обсуждения в столице Египта не принесли ожидаемых результатов. Ни одно из предложений, выдвинутых для возможного мирного урегулирования, не было принято.